Lasciatevi ispirare da Martina Colombari: i look più belli dell’attrice (Di sabato 10 luglio 2021) Martina Colombari ne ha fatta di strada da quando è stata eletta Miss Italia. All’epoca – correva l’anno 1991 – aveva appena 16 anni. Fino a quel momento, è stata l’ottava giovanissima a vincere il titolo di Miss Italia. Dopo aver portato a casa la corona, Martina Colombari prima di impegnarsi con la recitazione ha catturato il mondo della moda, lavorando con le case di alta moda come Giorgio Armani, Roberto Cavalli e Blumarine. Ha conquistato le copertine dei più importanti magazine ed è stata la protagonista di svariate campagne pubblicitarie di abbigliamento e beauty. La televisione inizia a diventare il suo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 luglio 2021)ne ha fatta di strada da quando è stata eletta Miss Italia. All’epoca – correva l’anno 1991 – aveva appena 16 anni. Fino a quel momento, è stata l’ottava giovanissima a vincere il titolo di Miss Italia. Dopo aver portato a casa la corona,prima di impegnarsi con la recitazione ha catturato il mondo della moda, lavorando con le case di alta moda come Giorgio Armani, Roberto Cavalli e Blumarine. Ha conquistato le copertine dei più importanti magazine ed è stata la protagonista di svariate campagne pubblicitarie di abbigliamento e beauty. La televisione inizia a diventare il suo ...

