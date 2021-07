Inghilterra, la Regina Elisabetta ha scritto una lettera d’auguri alla squadra (Di sabato 10 luglio 2021) La Regina Elisabetta ha scritto alla Nazionale di Southgate per fare gli auguri in vista della finale di domani Come riportano le principali testate inglesi, la Regina Elisabetta II ha scritto una lettera alla Nazionale inglese per fare gli auguri in vista della sfida di domani. Ecco il testo della lettera: «Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff raggiungere e vincere la finale di un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) LahaNazionale di Southgate per fare gli auguri in vista della finale di domani Come riportano le principali testate inglesi, laII haunaNazionale inglese per fare gli auguri in vista della sfida di domani. Ecco il testo della: «Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff raggiungere e vincere la finale di un ...

