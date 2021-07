In uscita dal Tottenham: il Napoli ha chiesto informazioni per il suo acquisto! (Di sabato 10 luglio 2021) Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, a Londra per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato nel corso di Speciale Calciomercato su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato: "Informandomi qui a Londra ho saputo che dal Tottenham ci sono tre giocatori in uscita: Aurier, Lamela e Sissoko. Vi posso assicurare che Sissoko è stato un obiettivo concreto del Napoli negli scorsi giorni. Ora i partenopei hanno un allentato un po' la presa, ma non è escluso che a breve tornino nuovamente a farsi sentire per questo forte centrocampista considerato un esubero dagli Spurs". Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, a Londra per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato nel corso di Speciale Calciomercato su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato: "Informandomi qui a Londra ho saputo che dalci sono tre giocatori in: Aurier, Lamela e Sissoko. Vi posso assicurare che Sissoko è stato un obiettivo concreto delnegli scorsi giorni. Ora i partenopei hanno un allentato un po' la presa, ma non è escluso che a breve tornino nuovamente a farsi sentire per questo forte centrocampista considerato un esubero dagli Spurs".

