Il corpo di Michele Labonia rinvenuto nelle acque di località Cicala a sud del promontorio di Capo Colonna

Lutto a Crotone per la tragica morte di Michele Labonia. Il corpo dell'uomo di 61 anni è stato trovato al largo della costa. Il sub era scomparso nel corso di una battuta di pesca in apnea nelle acque di località Cicala, a sud del promontorio di Capo Colonna. A fare la tragica scoperta è stata una motovedetta della Capitaneria di porto impegnata nelle ricerche. Il corpo di Michele Labonia galleggiava all'incirca due miglia dalla costa, dove è arrivato ...

