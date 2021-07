Gemma Galgani bloccata in ascensore: la richiesta di aiuto sui social (Di sabato 10 luglio 2021) Nonostante Uomini e Donne sia in pausa, Gemma Galgani riesce sempre a rendersi protagonista delle pagine di gossip e cronaca rosa. Questa non si parla di una sua nuova fiamma, ma di una disavventura che la dama di Torino ha condiviso con i propri follower su Instagram. Gemma ha pubblicato alcune stories in cui si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 luglio 2021) Nonostante Uomini e Donne sia in pausa,riesce sempre a rendersi protagonista delle pagine di gossip e cronaca rosa. Questa non si parla di una sua nuova fiamma, ma di una disavventura che la dama di Torino ha condiviso con i propri follower su Instagram.ha pubblicato alcune stories in cui si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CiaoKarol : Rocio Munoz: sono devota a Santa Gemma Galgani: ‘Sul braccio ho tatuato il suo volto’: Rocio Munoz è devota della m… - disagio_tv : Gemma Galgani bloccata in ascensore chiede aiuto ai fan ?? #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e Donne Gemma Galgani invoca i follower: “Cosa fareste?” - #Uomini #Donne #Gemma #Galgani #invoca - zazoomblog : Imprevisto per Gemma Galgani: l’appello social cosa è successo alla dama di Uomini e Donne? - #Imprevisto #Gemma… - zazoomblog : Imprevisto per Gemma Galgani: l’appello social cosa è successo alla dama di Uomini e Donne? - #Imprevisto #Gemma… -