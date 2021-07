(Di sabato 10 luglio 2021) Un 45enne èin seguito alle ferite riportate in unaavvenuta nel tardo pomeriggio di oggi ain via Pisciarelli. Intorno alle 19.00 del 10 luglio, i carabinieri, giunti sul posto, ...

Furiosa rissa a Pozzuoli: un morto e quattro feriti

Il nome della vittima I militari dell'arma hanno però accertato che erano cinque le persone trasportate all'ospedale San Paolo in ambulanza in seguito alla. Durante il tragitto verso il pronto ...Un'auto parcheggiata davanti ad un'abitazione ha scatenato il caos.Un 45enne è morto in seguito alle ferite riportate in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Pozzuoli in via Pisciarelli. Intorno alle 19.00 del 10 luglio, i carabinieri, giunti sul posto, ...Tre hanno riportato lievi ferite, gli altri si sono dati alla fuga all’arrivo dell’Arma Gli episodi di violenza continuano ormai a ripetersi con maggiore frequenza ...