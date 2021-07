Disperso nella notte in montagna | ritrovato all’alba esausto e ferito

(Di sabato 10 luglio 2021) Intervento di ricerca notturno per il Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati alle 23,30 di venerdì sera (9 luglio) per il mancato rientro di un escursionistazona del Passo Portula. Era d’accordo di ritrovarsi al parcheggio con altri, ma non si è presentato e allora è stato dato l’allarme. La centrale ha attivato una quindicina di tecnici di Valbondione, che sono intervenuti insieme con le Stazioni Cnsas di Oltre Il Colle, Media Valle Seriana e Clusone, e con i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno battuto la zona fino alla cima del Monte Madonnino. Stamattina, poco prima delle 6, hanno incontrato l’uomo che stava rientrando: era affaticato e aveva alcune ...

Advertising

Shamano_ : Raga comunque messi così stiamo giocando in 9, Immobile disperso sui Pirenei e Chiesa che sta facendo il criceto ne… - SerglocSergio : RT @eughen61: @SerglocSergio @OrioliPaolo @pietro_zerbini E abbigliamento estivo. Un mio prozio dopo la Libia lo mandarono con la stessa di… - stebortu : @assurdistan Adinolfi ha il cervello disperso nella trippa. - eughen61 : @SerglocSergio @OrioliPaolo @pietro_zerbini E abbigliamento estivo. Un mio prozio dopo la Libia lo mandarono con la… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Russia, aereo sparito nel nulla: a bordo 28 persone Aereo russo disperso nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Disperso nella

Non avevo nulla con me, nemmeno il nome e, se anche ne avessi avuto uno, sarebbe finitoin ... tu cambiavi procedura e mi iniettavi altro, che bruciava sotto la pelle, nelle vene ecarne.... di quell'afflato collettivo massacrato dai manganelli e dai media? In quali rivoli si è...il GSF di Genova - attraverso la stessa societa civile - voleva mettere in campo e squadernare...Intervento di ricerca nella notte fra venerdì 9 luglio e sabato, per il Soccorso alpino: I tecnici sono stati allertati alle 23.30 per il mancato rientro di un escursionista nella zona del Passo Portu ...Un sub di 61 anni risulta disperso in località Cicala nelle acque antistanti Capocolonna, a Crotone. Dopo che è scattato l’allarme, la Guardia costiera ha allertato la sala operativa provinciale dei ...