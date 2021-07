DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: attacco di Mollema in fuga! (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.02 Veramente intelligente il corridore della Trek-Segafredo che punta ad arrivare alla fine della discesa con un discreto vantaggio per poi giocarsi le carte sull’ultima salita: Col de Saint-Louis. 16.00 Parte deciso Bauke Mollema! Il veterano olandese prova a mettere pressione anche a coloro che in discesa hanno meno confidenza. 15.59 Riesce a rientrare in qualche maniera Michael Woods nonostante le difficoltà: il canadese è evidentemente ancora bloccato psicologicamente dopo questa caduta. 15.57 Atteggiamento ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.02 Veramente intelligente il corridore della Trek-Segafredo che punta ad arrivare alla fine della discesa con un discreto vantaggio per poi giocarsi le carte sull’ultima salita: Col de Saint-Louis. 16.00 Parte deciso Bauke! Il veterano olandese prova a mettere pressione anche a coloro che in discesa hanno meno confidenza. 15.59 Riesce a rientrare in qualche maniera Michael Woods nonostante le difficoltà: il canadese è evidentemente ancora bloccato psicologicamente dopo questa caduta. 15.57 Atteggiamento ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica tanti tentativi di fuga - #France #tappa… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: solo 20” per la fuga - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: percorso mosso, Nibali ci prova da lontano? -