Di Maio e Roma nel mirino dell'Isis dopo vertice su Stato Islamico (Di sabato 10 luglio 2021) dopo il vertice della coalizione anti - Isis a Roma, un editoriale del settimanale Al Naba, rivista dello Stato Islamico, prende di mira il ministro Luigi Di Maio (che ha copresieduto l'incontro con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021)ila coalizione anti -, un editoriale del settimanale Al Naba, rivista, prende di mira il ministro Luigi Di(che ha copresieduto l'incontro con ...

Advertising

nonpensante22 : RT @__Naglfar: Perché non riesco a smettere di ridere? #ISIS minaccia Di Maio: 'Entreremo a Roma' - Attyla91461568 : Chissà se per una volta sto ISIS farà una cosa buona. Of Maio e Lamorgese non sarebbe male come inizio - max_ronchi : 'ENTREREMO A ROMA SENZA FALSE PROMESSE' - L’ITALIA E DI MAIO FINISCONO NEL MIRINO DELL'ISIS DOPO.. - emamarro : RT @MediasetTgcom24: Di Maio e Roma nel mirino dell'Isis dopo vertice su Stato Islamico #LuigidiMaio - MediasetTgcom24 : Di Maio e Roma nel mirino dell'Isis dopo vertice su Stato Islamico #LuigidiMaio -