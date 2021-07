Calenda sfida tutti (Di sabato 10 luglio 2021) Rinvigorito dai sondaggi, eccitato dalle piazze abbastanza piene, Carlo Calenda comincia a farci la bocca: al ballottaggio ci può arrivare. “Chi sosterrò al secondo turno? Me stesso perché ci andiamo noi”, ripeteva il leader di Azione nelle settimane e nei mesi passati. Sembrava un velleitario motto di forza o training autogeno, più che speranza reale. E invece, con l’andare avanti delle settimane, l’ipotesi di vedere Calenda al secondo turno è diventata decisamente meno lunare. Gli ultimi sondaggi lo danno ancora quarto, ma a soli 4 punti percentuali (al 19 per cento) sia da Virginia Raggi, alle prese con le liti stellari tra Beppe Grillo e Giuseppe ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Rinvigorito dai sondaggi, eccitato dalle piazze abbastanza piene, Carlocomincia a farci la bocca: al ballottaggio ci può arrivare. “Chi sosterrò al secondo turno? Me stesso perché ci andiamo noi”, ripeteva il leader di Azione nelle settimane e nei mesi passati. Sembrava un velleitario motto di forza o training autogeno, più che speranza reale. E invece, con l’andare avanti delle settimane, l’ipotesi di vedereal secondo turno è diventata decisamente meno lunare. Gli ultimi sondaggi lo danno ancora quarto, ma a soli 4 punti percentuali (al 19 per cento) sia da Virginia Raggi, alle prese con le liti stellari tra Beppe Grillo e Giuseppe ...

Advertising

Claugia1977 : @RInfascelli @_Cotu @massimo57048880 @CarloCalenda Quindi è ufficialmente la partita la sfida tra la radio di miche… - peppe_giord : Senza contare che qui si replica lo schema del 'follower' che sfida in duello tv l''incumbent'. Chi sta sotto lanci… - OttaviDeborah : RT @dellorco85: Renzi sfida ad un dibattito pubblico la Ferragni sul #DdlZan. Ma come si sta riducendo la politica? Prossima settimana sc… - divorex82 : RT @dellorco85: Renzi sfida ad un dibattito pubblico la Ferragni sul #DdlZan. Ma come si sta riducendo la politica? Prossima settimana sc… - mistermeo : RT @dellorco85: Renzi sfida ad un dibattito pubblico la Ferragni sul #DdlZan. Ma come si sta riducendo la politica? Prossima settimana sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda sfida Azione, a Barletta nasce la sezione il movimento politico di Carlo Calenda ...barlettana del movimento politico "Azione" che fa capo al segretario nazionale Carlo Calenda. "Un ... La sfida più grande alla quale non possiamo più sottrarci è quella di rendere le città più inclusive, ...

Dov'è il manifesto dei progressisti contro gli amici di Orbàn? Carlo Calenda e +Europa, alleati del Pd alle scorse elezioni, continuano a porre veti a ogni ... Se non lo faranno, se anteporranno a questa grande sfida i tatticismi miopi, o le rivalità personali, non ...

Calenda sfida tutti Il Foglio Calenda sfida tutti Rinvigorito dai sondaggi, eccitato dalle piazze abbastanza piene, Carlo Calenda comincia a farci la bocca: al ballottaggio ci può arrivare. “Chi sosterrò al secondo turno? Me stesso perché ci andiamo ...

Elezioni comunali, Azione e Bassolino lanciano la sfida per Napoli Appuntamento a Palazzo Alabardieri nel cuore della Napoli di Piazza dei Martiri con “Napoli in Azione”, Matteo Richetti, senatore e “motore” del movimento “Azione” di Carlo Calenda , e il candidato ...

...barlettana del movimento politico "Azione" che fa capo al segretario nazionale Carlo. "Un ... Lapiù grande alla quale non possiamo più sottrarci è quella di rendere le città più inclusive, ...Carloe +Europa, alleati del Pd alle scorse elezioni, continuano a porre veti a ogni ... Se non lo faranno, se anteporranno a questa grandei tatticismi miopi, o le rivalità personali, non ...Rinvigorito dai sondaggi, eccitato dalle piazze abbastanza piene, Carlo Calenda comincia a farci la bocca: al ballottaggio ci può arrivare. “Chi sosterrò al secondo turno? Me stesso perché ci andiamo ...Appuntamento a Palazzo Alabardieri nel cuore della Napoli di Piazza dei Martiri con “Napoli in Azione”, Matteo Richetti, senatore e “motore” del movimento “Azione” di Carlo Calenda , e il candidato ...