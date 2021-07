Brescia | Inzaghi | “I corteggiamenti di Cellino sono stati decisivi”

(Di sabato 10 luglio 2021) Filippo, dopo non esser riuscito a guidare il Benevento fino alla salvezza, ha deciso di ripartire dalla Serie B, accettando l’offerta del. Intervistato da “Teletutto”, l’ex attaccante di Milan e Juventus ha voluto spiegare pubblicamente le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. “Ho sceltocon il cuore – spiega l’allenatore – nonostante avessi altre offerte in altre categorie. Idi, in questo senso,: mi ha voluto come nessun altro. C’è sintonia anche per quanto riguarda il ...

Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista ...Pippoè immerso nell'azzurro. In quello del, che è la sua nuova vita in panchina appena cominciata, e in quello dell'Italia, che lo esalta e lo riporta a un'avventura in Nazionale fatta di ...Filippo Inzaghi, dopo non esser riuscito a guidare il Benevento fino alla salvezza, ha deciso di ripartire dalla Serie B, accettando l’offerta del Brescia. Intervistato da “Teletutto”, l’ex attaccante ...Il grande ex bomber, oggi tecnico del Brescia, sulla Nazionale: "Mancini bravissimo dall'inizio. Donnarumma top al mondo, spiace vederlo al Psg" ...