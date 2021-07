Autostrade liguri - Stop ai cantieri durante i weekend

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Convegno di @GIConfindustria a #Genova, il segretario della Lega Matteo #Salvini su disagi #autostrade: 'Una follia che c… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: CONVEGNO DEI GIOVANI INDUSTRIALI, SALVINI: 'E' UNA FOLLIA CHE CI SIA UNA REGIONE INTERA CON MILIONI DI LIGURI E DI VACANZI… - Bimbodoro22 : @_Lodetti_ @MarcoKappa11 @FredtheFake @_schiaffino__ @MattBerrettini Sig lo detto i km sono anche 200 ma si fanno i… - Natalia62151318 : RT @Noiconsalvini: CONVEGNO DEI GIOVANI INDUSTRIALI, SALVINI: 'E' UNA FOLLIA CHE CI SIA UNA REGIONE INTERA CON MILIONI DI LIGURI E DI VACAN… - UeT1982 : Il segretario di Trasportounito, Maurizio Longo, chiede alla viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade liguri

... la polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova diper l'Italia. ... Agli utenti provenienti da Alessandria e diretti verso le rivieresi consiglia di immettersi ...... in occasione del tradizionale esodo estivo, ci siamo trovati di fronte all'ennesima emergenza annunciata, con pattuglie costrette a vigilare tratte di cento (100) chilometri nelle, ...Il direttore del Tronco di Genova della società di gestione conferma le iniziative previste per alleviare i disagi in vista dei picchi di traffico estivo ...Code per gli imbarchi ai traghetti a Genova e disagi sia sulla viabilità ordinaria che in autostrada verso il porto. (ANSA) ...