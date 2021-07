Amici, Arisa rivela: “protetta” da Maria De Filippi (Di sabato 10 luglio 2021) Arisa sarà una delle coach degli allievi di Amici anche nella prossima edizione. La cantante, che ha lanciato in queste ore il suo nuovo singolo “Psycho”, è stata confermata come uno dei volti del talent e ha rivelato di avere un rapporto speciale con Maria De Filippi, con la quale si sente “protetta”. Arisa sarà una delle coach di Amici anche il prossimo anno. La cantante, 39 anni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021)sarà una delle coach degli allievi dianche nella prossima edizione. La cantante, che ha lanciato in queste ore il suo nuovo singolo “Psycho”, è stata confermata come uno dei volti del talent e hato di avere un rapporto speciale conDe, con la quale si sente “”.sarà una delle coach dianche il prossimo anno. La cantante, 39 anni Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - infoitcultura : Arisa ha rifiutato Pechino Express per Amici? Ecco tutta la verità - infoitcultura : Arisa: il rifiuto di 200 mila euro per restare ad Amici di Maria De Filippi - infoitcultura : Amici 2021, Arisa confermata: 'Ha rinunciato a un super cachet per esserci' - infoitcultura : Amici, Arisa non tradisce Maria: “Ha rinunciato a una cifra folle per esserci” -