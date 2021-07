Wimbledon: Berrettini è in finale. Primo italiano nella storia (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini conquista la finale di Wimbledon 2021 . E' il Primo italiano nella storia a raggiungere questo risultato nel torneo londinese: battuto il polacco Hubert Hurkacz, 6 - 3, 6 - 0, 6 - 7 ,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteoconquista ladi2021 . E' ila raggiungere questo risultato nel torneo londinese: battuto il polacco Hubert Hurkacz, 6 - 3, 6 - 0, 6 - 7 ,...

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - gispedicato : RT @matteorenzi: Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Emozione: questo ragazzo sta scrivendo la storia del tennis italiano. https://t.c… - Occe64 : RT @ilPostSport: Matteo Berrettini sarà il primo tennista italiano a giocare per la vittoria di Wimbledon, contro Novak Djokovic o Denis Sh… -