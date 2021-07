Vittorio Sgarbi racconta MIchelangelo. Lignano, mercoledì 14 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è spazio anche per una lezione-spettacolo di storia dell’arte nell’estate lignanese. Grazie alla collaborazione tra Circuito ERT e Comune di Lignano Sabbiadoro, mercoledì 14 luglio alle ore 20.15 Vittorio Sgarbi salirà sul palco del Cinecity con MIchelangelo, spettacolo con musiche e immagini in movimento che racconta la vita e soprattutto l’opera di uno dei più grandi artisti di ogni tempo. Per Vittorio Sgarbi è un ritorno a Lignano dove aveva portato lo show su Raffaello pochi giorni prima della chiusura dei teatri ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è spazio anche per una lezione-spettacolo di storia dell’arte nell’estate lignanese. Grazie alla collaborazione tra Circuito ERT e Comune diSabbiadoro,14alle ore 20.15salirà sul palco del Cinecity con, spettacolo con musiche e immagini in movimento chela vita e soprattutto l’opera di uno dei più grandi artisti di ogni tempo. Perè un ritorno adove aveva portato lo show su Raffaello pochi giorni prima della chiusura dei teatri ...

