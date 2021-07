Venezia, parte il G20 economico, si punta a chiudere sulla riforma (al ribasso) della tassazione globale sulle multinazionali (Di venerdì 9 luglio 2021) Si apre il G20 dei ministri economici e governatori delle banche centrali che si ritrovano, da oggi a domenica all’Arsenale di Venezia. Ai tempi d’oro della Serenissima, qui gli emissari di stati esteri venivano ad ammirare il polo industriale e cantieristico più avanzato del mondo capace di sfornare navi con ritmi e qualità impensabili altrove. Ieri sera la cena inaugurale di rito, da oggi si entra nel vivo. Con qualche apprensione tra le forza dell’ordine che vigilano sulla sicurezza dei 300 partecipanti mentre sono in programma manifestazioni di protesta, a 20 anni esatti dal G8 di Genova del 2001. Il tema al centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Si apre il G20 dei ministri economici e governatori delle banche centrali che si ritrovano, da oggi a domenica all’Arsenale di. Ai tempi d’oroSerenissima, qui gli emissari di stati esteri venivano ad ammirare il polo industriale e cantieristico più avanzato del mondo capace di sfornare navi con ritmi e qualità impensabili altrove. Ieri sera la cena inaugurale di rito, da oggi si entra nel vivo. Con qualche apprensione tra le forza dell’ordine che vigilanosicurezza dei 300cipanti mentre sono in programma manifestazioni di protesta, a 20 anni esatti dal G8 di Genova del 2001. Il tema al centro ...

Advertising

zazoomblog : Venezia parte il G20 economico si punta a chiudere sulla riforma (al ribasso) della tassazione globale sulle multin… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Venezia, parte il G20 economico, si punta a chiudere sulla riforma (al ribasso) della tassazione globale sulle multina… - fattoquotidiano : Venezia, parte il G20 economico, si punta a chiudere sulla riforma (al ribasso) della tassazione globale sulle mult… - toniobernardini : RT @classcnbc: FOCUS G20 VENEZIA #G20 Venezia: questo weekend prenderanno parte 63 delegazioni (tra Paesi membri e invitati) per un totale… - Inanna_Aussenac : RT @Capelvenere1: Venezia (...) E' una città dove non esiste la privacy. Ci si incontra in continuazione, ci si saluta sette volte al giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia parte Ecco i migliori camping d'Italia secondo Campeggi.com Continua la ricerca delle eccellenze italiane del turismo en plein air da parte di Campeggi.com che per aiutare i viaggiatori che stanno organizzando le proprie vacanze all'... in provincia di Venezia, ...

In agosto arriva Asti Teatro 43 ... la compagnia Unterwasser che arriva ad Asti dopo il successo alla Biennale di Venezia, il percorso ... Il linguaggio del teatro visuale si fonde con una colonna sonora originale che diviene parte ...

Venezia, parte il G20 economico, si punta a chiudere sulla riforma (al ribasso) della tassazione globale… Il Fatto Quotidiano Spal, Valoti saluta e va al Monza In difesa prende quota Tripaldelli Mattia Valoti è ad un passo dal Monza. Dopo la fine del campionato, il centrocampista della Spal è stato messo immediatamente nel mirino dall’amministratore delegato Galliani, che dopo averci provato ...

L’abbraccio di Effetto Venezia Migliaia di eventi nelle piazze Mancano quasi quattro settimane all’inizio di Effetto Venezia, ma la città è già in trepida attesa per quel che proporrà la kermesse dell’estate labronica. La prima novità di quest’anno sta nel manife ...

Continua la ricerca delle eccellenze italiane del turismo en plein air dadi Campeggi.com che per aiutare i viaggiatori che stanno organizzando le proprie vacanze all'... in provincia di, ...... la compagnia Unterwasser che arriva ad Asti dopo il successo alla Biennale di, il percorso ... Il linguaggio del teatro visuale si fonde con una colonna sonora originale che diviene...Mattia Valoti è ad un passo dal Monza. Dopo la fine del campionato, il centrocampista della Spal è stato messo immediatamente nel mirino dall’amministratore delegato Galliani, che dopo averci provato ...Mancano quasi quattro settimane all’inizio di Effetto Venezia, ma la città è già in trepida attesa per quel che proporrà la kermesse dell’estate labronica. La prima novità di quest’anno sta nel manife ...