Vanina e le altre | tra identità e memoria

(Di sabato 10 luglio 2021) Giovanna Guarrasi, dettaè vicequestore aggiunto a Catania e si muove, nel contesto iperprotettivo della squadra che vigila sulla sua incolumità dopo che le è piovuta addosso una minaccia di stampo mafioso, tra crimini ordinari ma non per questo meno terribili e l’ombra onnipresente della criminalità organizzata. Così, dopo che un noto insegnante di sinistra, cresciuto in una delle famiglie più ricche della città è stato ritrovato morto in un locale del centro, dovrà misurare i suoi passi per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

"Procuratevi una lampara per cercare le vostre parole preferite in mezzo alle. Procuratevi ... Sulla faccenda dovrà indagare il vicequestoreGuarrasi. Si scopre che il corpo è di Vincenzo ...