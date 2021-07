Treviso, percorre 30 chilometri contromano in autostrada: denunciato (Di venerdì 9 luglio 2021) Treviso - Un 43enne ha seminato il panico in autostrada . L'uomo, straniero ma residente da tempo in provincia di Bergamo, ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l'A27 in provincia di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 luglio 2021)- Un 43enne ha seminato il panico in. L'uomo, straniero ma residente da tempo in provincia di Bergamo, ha percorso ben 30inlungo l'A27 in provincia di ...

Advertising

jacopogiliberto : RT @Gazzettino: Percorre ubriaco 30 chilometri dell'A27 in contromano: stangata per un 43enne in Bmw - tribuna_treviso : PAZZESCO / Automobilista ubriaco percorre trenta km contromano lungo l'A27 tra il casello di Conegliano e quello di… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Percorre ubriaco 30 chilometri dell'A27 in contromano: stangata per un 43enne in Bmw - Gazzettino : Percorre ubriaco 30 chilometri dell'A27 in contromano: stangata per un 43enne in Bmw -