Tennis, Sonego: “Contro Federer a Wimbledon sono sceso in campo per vincere” (Di venerdì 9 luglio 2021) Lorenzo Sonego è intervenuto in conferenza stampa a Cagliari, in occasione di un master riservato a giovani Tennisti classe 2008: “Percepisco molto entusiasmo. Tanti vogliono seguire le orme di Berrettini, Sinner, Musetti e anche le mie. La partita Contro Federer a Wimbledon? E’ stata diversa rispetto a quella di Parigi due anni prima. Ero tranquillo e credevo di poter vincere, ma poi è andata diversamente. Tuttavia mi è servita per migliorare in ottica futura“. Sonego ha continuato a rispondere alla domande dei piccoli fan, commentando il successo nell’Atp di Cagliari: ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa a Cagliari, in occasione di un master riservato a giovaniti classe 2008: “Percepisco molto entusiasmo. Tanti vogliono seguire le orme di Berrettini, Sinner, Musetti e anche le mie. La partita? E’ stata diversa rispetto a quella di Parigi due anni prima. Ero tranquillo e credevo di poter, ma poi è andata diversamente. Tuttavia mi è servita per migliorare in ottica futura“.ha continuato a rispondere alla domande dei piccoli fan, commentando il successo nell’Atp di Cagliari: ...

Advertising

angelomangiante : È commovente a 40 anni #Federer. È un diamante che brilla di un tennis sempre divino. Unico. #Sonego ha perso a te… - Coninews : AVANTI COSÌ!!!!!! ?? Matteo #Berrettini e Lorenzo #Sonego battono in tre set rispettivamente Aljaz Bedene e James D… - SuperTennisTv : ???? Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego volano agli ottavi di #Wimbledon! Sconfiggono in 3 set gli avversari Berret… - FratellidItalia : RT @truzzu: ??Con Lorenzo #Sonego alla presentazione del Master Estivo I Tennis Campus al @Forte_Village per sostenere 20 giovani talenti se… - sportface2016 : Tennis, #Sonego: “Contro #Federer a #Wimbledon sono sceso in campo per vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sonego Immenso Berrettini: per la prima volta un azzurro in finale a Wimbledon! Aljaz Bedene (SLO) 64 64 64 (23) Lorenzo Sonego (ITA) b. James Duckworth (AUS) 63 64 64 Quarto turno (ottavi) (7) Matteo Berrettini (ITA) b. Ilya Ivashka (BLR) 64 63 61 (6) Roger Federer (SUI) b. (23)...

Berrettini e le grandi vittorie del tennis italiano ... arrivato in finale dopo il successo con Hurkacz, entra nella storia del tennis azzurro moderno: da Cecchinato a Seppi, passando per Volandri, Sinner, Sonego e Musetti, ecco le partite da raccontare ...

Wimbledon, Berrettini e Sonego agli ottavi ANSA Nuova Europa Olimpiadi, intervista a Lorenzo Sonego: 'Partecipare è un sogno, felice per Berrettini' Il tennista azzurro, in questa intervista a Blasting News, parla anche del match contro Federer: 'Bellissimo giocare con un mio mito d'infanzia' ...

Berrettini fa la storia a Wimbledon e porta l’Italia in finale E finalmente il tennis italiano ha trovato un vero numero uno ... Mentre spuntano Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, e poi anche Lorenzo Musetti. Sinner vince la next gen. Nel Matteo 2019 fa le semi a New ...

Aljaz Bedene (SLO) 64 64 64 (23) Lorenzo(ITA) b. James Duckworth (AUS) 63 64 64 Quarto turno (ottavi) (7) Matteo Berrettini (ITA) b. Ilya Ivashka (BLR) 64 63 61 (6) Roger Federer (SUI) b. (23)...... arrivato in finale dopo il successo con Hurkacz, entra nella storia delazzurro moderno: da Cecchinato a Seppi, passando per Volandri, Sinner,e Musetti, ecco le partite da raccontare ...Il tennista azzurro, in questa intervista a Blasting News, parla anche del match contro Federer: 'Bellissimo giocare con un mio mito d'infanzia' ...E finalmente il tennis italiano ha trovato un vero numero uno ... Mentre spuntano Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, e poi anche Lorenzo Musetti. Sinner vince la next gen. Nel Matteo 2019 fa le semi a New ...