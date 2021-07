Sarri: “Dualismo con Mourinho? Non lo vedo tanto, ha vinto molto più di me” (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri si è presentato alla Lazio nella conferenza stampa di oggi alle 12. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Dualismo con Mourinho? Non lo vedo tanto questo Dualismo, conosco José e mi sta anche molto simpatico. Ma ha vinto molto più di me”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Mauriziosi è presentato alla Lazio nella conferenza stampa di oggi alle 12. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “con? Non loquesto, conosco José e mi sta anchesimpatico. Ma hapiù di me”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

