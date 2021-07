Pfizer chiederà l’autorizzazione per fare una terza dose contro la variante Delta (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità europee e statunitensi l’autorizzazione per una terza dose del vaccino contro Covid-19. Le due società, che producono il vaccino attualmente più utilizzato in Europa e Stati Uniti contro il nuovo coronavirus, basato sull’innovativa tecnologia a Rna messaggero (mRna), hanno definito “incoraggianti” i risultati di uno studio sulla somministrazione di un altro richiamo oltre alle due dosi già previste. Secondo lo studio, i cui dati non sono stati pubblicati o sottoposti a peer-review, una ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021)e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità europee e statunitensiper unadel vaccinoCovid-19. Le due società, che producono il vaccino attualmente più utilizzato in Europa e Stati Unitiil nuovo coronavirus, basato sull’innovativa tecnologia a Rna messaggero (mRna), hanno definito “incoraggianti” i risultati di uno studio sulla somministrazione di un altro richiamo oltre alle due dosi già previste. Secondo lo studio, i cui dati non sono stati pubblicati o sottoposti a peer-review, una ...

