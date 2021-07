Opel totalmente elettrica dal 2028 | sbarca in Cina e lancia la Manta-e

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Prende il via il prossimo capitolo dell’ampia offensiva di elettrificazione di: lo storico brand tedesco sta espandendo la propria gamma di modelli elettrici e in Europa si concentrerà interamente sui veicoli elettrici a batteria a partire dalentrerà anche in, il mercato automobilistico più grande del mondo, come marchio esclusivamente elettrico. Inoltre la leggendariafesteggerà il proprio ritorno in versione puramente. “Daloffrirà solo auto elettriche in Europa, il nostro mercato ...