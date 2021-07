(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "A me diinteressa il giusto, su questa battaglia stanno facendo la gara delle. Ci sono migliaia di persone che potrebbero avere tutela, io voglio che questi ragazzi siano protetti. C'è una proposta per portare a casa il risultato, chi dice di no per motivi ideologici sbaglia. Facciamo una legge, meglio un compromesso che nessuna legge". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Renzi, 'Letta e Salvini mettono bandierine, sbagliano'... - ZPeppem : RT @ilvocio: #Renzi dà della qualunquista alla #Ferragni. #Fedez: 'Stai sereno Matteo. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la p… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnez sul ddl Zan? - AvvMennillo : Quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnez sul ddl Zan? - AngeloDiBronzo : RT @ilvocio: #Renzi dà della qualunquista alla #Ferragni. #Fedez: 'Stai sereno Matteo. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Renzi

C'è ancora tempo ", riflette, con Ostellari che martedì prima del voto in Senato (ore 16.30 ... Spariscono poi dall'articolo 7 i termini 'g iornata nazionale contro l', la transfobia, la ...Il ddl Zan: le ultime notizie Ddl Zan contro l': cosa significa e cosa prevede il testo, articolo per articolo Ddl Zan, cosa davvero divide i due fronti Ddl Zan,e Letta si sfidano. In ...Roma, 9 lug (Adnkronos) – “A me di Salvini e Letta interessa il giusto, su questa battaglia stanno facendo la gara delle bandierine. Ci sono migliaia di persone che potrebbero avere tutela, io voglio ...I dissidenti del centrosinistra che chiedono al segretario Letta di cambiare il testo, soprattutto l’articolo 1 che introduce l’identità di genere. Izzo: «Trovare una strada condivisa per fermare la t ...