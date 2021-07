“Lui proprio non lo voleva”. Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli svela perché rifiutava il big della tv (Di venerdì 9 luglio 2021) In questi giorni naturalmente non si parla d’altro. La tragica scomparsa dell’insostituibile Raffaella Carrà che ha sconvolto milioni di italiani. Tra le molteplici personalità famose e non che l’hanno ricordata, spunta anche un encomio speciale di Giancarlo Magalli. Il conduttore infatti era uno degli amici più cari di Raffaella Carrà, che è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa di una malattia che pubblicamente aveva deciso di tenere nascosta. Il candidato a Presidente della Repubblica ed ex conduttore de I Fatti Vostri Giancarlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) In questi giorni naturalmente non si parla d’altro. La tragica scomparsa dell’insostituibileche ha sconvolto milioni di italiani. Tra le molteplici personalità famose e non che l’hanno ricordata, spunta anche un encomio speciale di. Il conduttore infatti era uno degli amici più cari di, che è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa di una malattia che pubblicamente aveva deciso di tenere nascosta. Il candidato a PresidenteRepubblica ed ex conduttore de I Fatti Vostri...

Advertising

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @PaoloBorg: Per Grillini,Arci gay le femministe di Arci lesbica che chiedono di discutere la Zan sono femministe reazionarie Ma proprio… - jass_bravi : RT @ViDyingStar: Non sono una fan di ed sheeran nè dei bts ma avevo promesso a un paio di army che avrei ascoltato la canzone non è proprio… - CanaYamana : RT @CClub1989: Iniziamo questo caldo weekend di luglio con il nostro #CanYaman nello spot pubblicitario Tudors. Possiamo proprio affermare… - reputhar : comunque se harry avesse un figlio non oso immaginare quanto sarebbe adorabile con lui/lei, cioè harry ama tantissi… - R_Ana87 : @sidevitacere Ma non c'è proprio nemmeno da discutere se sia giusto o meno che lui sborsi tanti soldi... ha sbaglia… -