Lewandowski in Sardegna: gioca a calcio in piazza con i bambini. Il video (Di venerdì 9 luglio 2021) Smaltita la delusione per l'eliminazione della Polonia nella fase a gironi di Euro 2020, Robert Lewandowski si è concesso con la moglie a qualche giorno di vacanza in Italia, a Olbia in Sardegna. L'attaccante del Bayern Monaco non ha resistito al richiamo del pallone ed ha regalato una grande gioia a dei bambini che stavano giocando nella piazza di San Pantaleo. Il giocatore si è fermato scambiando qualche passaggio con loro. Il tutto è stato immortalato nelle Instagram Stories di Lewandowski con le immagini che, in poco tempo, hanno fatto il giro del ...

