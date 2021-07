Lazio, parla Maurizio Sarri:'Con Mourinho nessun dualismo. Luis Alberto chieda scusa' (Di venerdì 9 luglio 2021) Venerdì 9 luglio è andata in scena a Formello la conferenza stampa di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico toscano torna ad allenare dopo un anno, periodo 'in cui non ha accusato l'... Leggi su romatoday (Di venerdì 9 luglio 2021) Venerdì 9 luglio è andata in scena a Formello la conferenza stampa di, nuovo allenatore della. Il tecnico toscano torna ad allenare dopo un anno, periodo 'in cui non ha accusato l'...

Advertising

pazzodigiuve : La Juventus non è in corsa per ingaggiare Luis Alberto. Salvo sorprese, lo spagnolo resterà alla Lazio. [Daniele Lo… - mikelelomb : @Enzo54847297 @alei1004 Lazio e Roma. Si parla di queste 2 squadre - Aquila6811 : RT @UomoRango: #Lazio #sarrismo direi che posso parlà a nome de tutti: SEMO FROCI PE SARRI! #Sarri #UltrasLazio #CurvaNord - ugoal27 : RT @carlo_goodlife: Sento solo la voce del Comandante nelle orecchie dall’ora di pranzo. Accendo radio, TV, vado su YT e c’è solo lui che p… - carlo_goodlife : Sento solo la voce del Comandante nelle orecchie dall’ora di pranzo. Accendo radio, TV, vado su YT e c’è solo lui c… -