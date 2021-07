La Sapienza | dal 12 al 14 luglio porte aperte

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Il tradizionale appuntamento dell’Universitàdi Roma dedicato alle nuove matricole, si svolgerà quest’anno in modalità mista: in presenza e a distanza. Da lunedì 12 a mercoledì 14le future matricole potranno conoscere, sia in presenza sia da remoto, tutte le novità dell’offerta formativa e dei servizi offerti dall’ateneo per l’anno accademico 2021-2022. Durante le tre giornate di orientamento, più di 10mila giovani avranno la possibilità di incontrare docenti, studenti, ricevere informazioni, assistere alle conferenze di presentazione dell’offerta formativa e avere la possibilità di iscriversi alle prove di ingresso per accedere ai ...