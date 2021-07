La bufala dei 73 gradi in Kuwait: caldo sì, ma i video ingannano (Di venerdì 9 luglio 2021) Sta creando molta confusione un video condiviso sui social, secondo cui ci sarebbe stato caldo record con picchi a 73 gradi in Kuwait. Una storia che va approfondita e che, a conti fatti, ci consente di aggiornare il database delle bufale all’interno del nostro magazine. Soprattutto dopo la storia della catena WhatsApp riguardante i Rolex del mese scorso. Proviamo ad analizzare i vari elementi venuti a galla in queste ore, in modo da contestualizzare al meglio il post diventato virale anche qui in Italia. Alcuni chiarimenti sulla storia del caldo e dei 73 gradi in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Sta creando molta confusione uncondiviso sui social, secondo cui ci sarebbe statorecord con picchi a 73in. Una storia che va approfondita e che, a conti fatti, ci consente di aggiornare il database delle bufale all’interno del nostro magazine. Soprattutto dopo la storia della catena WhatsApp riguardante i Rolex del mese scorso. Proviamo ad analizzare i vari elementi venuti a galla in queste ore, in modo da contestualizzare al meglio il post diventato virale anche qui in Italia. Alcuni chiarimenti sulla storia dele dei 73in ...

