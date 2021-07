La BCE rivede la strategia | l’inflazione simmetrica e il suo significato

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 luglio 2021) La BCE alza il velo sulla nuova, che guiderà le scelte di politica monetaria dell’Istituto di Francoforte nei prossimi anni. Unache poggia sulla storia recente, su un periodo di bassa inflazione, che ha vosto bloccare i tassi di interesse in prossimità dello zero ed anche al di sotto (depositi). Una decisione annunciata Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha approvato unache era stata da tempo anticipata e che vede convergere l’obiettivo di inflazione, alla base del mandato, più risolutamente verso la soglia del 2%, in un arco temporale più ampio (medio termine) e con una politica più ...