Jennifer Lopez e Ben Affleck innamorati: arriva la convivenza

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio e sarebbero pronti per una convivenza. Secondo quanto svelato da una fonte all'Us Weekly, la coppia starebbe progettando di andare a vivere nella stessa casa. JLo potrebbe dunque abbandonare Miami per trasferirsi a Los Angeles e coronare il suo sogno d'amore con Affleck. "Quando non lavorano, Ben e Jen passano praticamente tutte le loro serate insieme – ha raccontato l'insider -. E hanno già in programma di andare a vivere nella stessa casa, sarà molto presto". D'altronde l'importanza della love story era stata chiara già qualche giorno fa quando la ...

