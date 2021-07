IL MATTINO – “Impossibile che Insigne resti a Napoli, condizioni inaccettabili” (Di venerdì 9 luglio 2021) Lorenzo Insigne ed il rinnovo del contratto è uno dei primi problemi per Luciano Spalletti. IL giocatore è impegnato a giocarsi la finale di Euro2020 tra Inghilterra ed Italia e per ora ha in testa solo quella partita. Inevitabilmente al termine degli Europei si parlerà di rinnovo di contratto. Anche se al momento la distanza tra il calciatore ed il presidente è siderale. Come scrive Il MATTINO si è passati in meno di una settimana dal “ci vediamo dopo gli Europei” di De Laurentiis, al “se vuole andare in giro per l’Europa vada pure”. Dichiarazioni che di certo non rasserenano gli animi, anzi mettono gettano ancora di più benzina sul fuoco, con un rinnovo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 luglio 2021) Lorenzoed il rinnovo del contratto è uno dei primi problemi per Luciano Spalletti. IL giocatore è impegnato a giocarsi la finale di Euro2020 tra Inghilterra ed Italia e per ora ha in testa solo quella partita. Inevitabilmente al termine degli Europei si parlerà di rinnovo di contratto. Anche se al momento la distanza tra il calciatore ed il presidente è siderale. Come scrive Ilsi è passati in meno di una settimana dal “ci vediamo dopo gli Europei” di De Laurentiis, al “se vuole andare in giro per l’Europa vada pure”. Dichiarazioni che di certo non rasserenano gli animi, anzi mettono gettano ancora di più benzina sul fuoco, con un rinnovo ...

