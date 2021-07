Il caso Fedez dimostra che la fine del M5s ha risolto un bel problema, ma poi ce ne restano mille (Di venerdì 9 luglio 2021) Vi dico un segreto all’orecchio stasera: ogni tanto ha ragione anche Fedez. Perlomeno quando, come ha fatto mercoledì, si domanda se non sia un filo eccessivo chiedere al Parlamento di legiferare sul diritto di esprimersi suo e di sua moglie Chiara Ferragni. Certo, se il nuovo grande totem ideologico della sinistra divenisse nei prossimi anni la mancata legge sul conflitto d’interessi di Fedez, cioè uno dei primi cantori del grillismo, bisogna dirlo, sarebbe un contrappasso degno di una tragedia greca, o forse di una commedia all’italiana. Ma andiamo con ordine. Mercoledì Stefano Feltri scrive su Domani, in un editoriale preoccupato – o era ironico? – che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) Vi dico un segreto all’orecchio stasera: ogni tanto ha ragione anche. Perlomeno quando, come ha fatto mercoledì, si domanda se non sia un filo eccessivo chiedere al Parlamento di legiferare sul diritto di esprimersi suo e di sua moglie Chiara Ferragni. Certo, se il nuovo grande totem ideologico della sinistra divenisse nei prossimi anni la mancata legge sul conflitto d’interessi di, cioè uno dei primi cantori del grillismo, bisogna dirlo, sarebbe un contrappasso degno di una tragedia greca, o forse di una commedia all’italiana. Ma andiamo con ordine. Mercoledì Stefano Feltri scrive su Domani, in un editoriale preoccupato – o era ironico? – che ...

