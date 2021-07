Giustizia | Letta | “Da 30 anni non si riusciva ad andare avanti su una riforma così bipartisan Soddisfatti”

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Un bel passo, erano 30che non siadsu unalarga. Dopo 30di scontro politico a me sembra una bella notizia, segno che questo governo è una cosa positiva”.il segretario del Partito democratico, Enrico, a margine della sua partecipazione al convegno dei Giovani Industriali a Genova, ha commentato il via libera in consiglio dei ministri alla controdella...

Merlot_Prosecco : #letta alla tv riguardo alla riforma della giustizia. 'sono anni che non passava una riforma #bipartisan ' ahhh ben… - RFeragalli : Sentire Enrico Letta applaudire alla riforma sulla giustizia, mi mette una profonda tristezza. - ragusaibla : @mariamacina Chissà cosa dice Letta del suo cucciolo Conte su questa dichiarazione: "Riforma della giustizia? Non… - bestpolicyman : Neanche con Draghi ( miglior uomo al mondo) i 4 politici al bar riescono a fare una riforma seria della Giustizia.…

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Letta

Alla Camera fa votare la legge Zan, che ora, al Senato, denuncia come non votabile, salvo modifiche che a Enricodanno un irritante fastidio sempre più grave. Vuole la riforma della, ...... sulla, sullo statuto', le lamentele di un big del M5S a fine giornata, in cui c'è stato il concreto rischio di 'non tenere i gruppi'. Niente intesa: ddl Zan rimandato a settembre....“L’Italia ha un’occasione storica per i Diritti, approvando questa Legge di giustizia e di contrasto alle discriminazioni. Come al solito, la politica è sequestrata da giochi di posizionamento che ...“La legge penale va rispettata va fatta osservare, se un processo svanisce nel nulla per una durata breve predeterminata non può essere una vittoria dello stato di diritto”, ha aggiunto. “Credo che ...