Fable, Perfect Dark, Contraband e Avowed tra i giochi che usciranno nel 2023 secondo Jeff Grubb (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante l'E3 2021 Xbox e Bethesda hanno presentato una serie di giochi, con una data di arrivo per quest'anno e il prossimo. Tuttavia, molti titoli esclusivi non sono stati menzionati come ad esempio Perfect Dark, Fable e Avowed. Ora, in un nuovo video, Jeff Grubb parla dei giochi che Microsoft non ha mostrato all'evento, affermando che la loro uscita sarebbe prevista per il 2023: tra questi si parla appunto di Avowed, Perfect Dark, Contraband (l'esclusiva Xbox sviluppata ...

