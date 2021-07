Eutanasia legale, al via i referendum days. Per le firme 500 tavoli in tutta Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) «Nelle prime settimane abbiamo raccolto tantissime firme e adesioni ma per raccogliere 500.000 firme dobbiamo essere molti di più». Per farlo, l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato i «referendum days per l’Eutanasia legale». Sono cominciati ieri, in più di 500 tavoli aperti in altrettante piazze e crocevia Italiani (per scoprire dove firmare: https://referendum.Eutanasialegale.it/dove-firmare/), con 8.500 volontari e 1.600 autenticatori, oltre avvocati e notai registrati, cancellieri, parlamentari, ... Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 luglio 2021) «Nelle prime settimane abbiamo raccolto tantissimee adesioni ma per raccogliere 500.000dobbiamo essere molti di più». Per farlo, l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato i «per l’». Sono cominciati ieri, in più di 500aperti in altrettante piazze e croceviani (per scoprire dove firmare: https://.it/dove-firmare/), con 8.500 volontari e 1.600 autenticatori, oltre avvocati e notai registrati, cancellieri, parlamentari, ...

Agenzia_Ansa : Al via la Campagna per l'eutanasia legale con uno spot con la musica di Vasco. 500 i tavoli per la raccolta delle f… - petergomezblog : Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez,… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ult… - fseviareggio : RT @petergomezblog: Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez, Maur… - Simo07827689 : RT @petergomezblog: Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez, Maur… -