Europei | Wembley in orbita col satellite italiano CosmoSkyMed

E' stata scattata poche ore fa la foto dallo spazio dello stadio di Wembley, a Londra, dove si disputerà l'attesissima finale dei Campionati Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Telespazio ha infatti diffuso l'inedita immagine raccolta dal primo satellite radar italiano Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione. L'immagine è stata acquisita ed elaborata da e-Geos, società dell'Agenzia Spaziale Italiana (20%) e di Telespazio (80%). Lo scatto ripreso da Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione mostra lo stadio, inaugurato nel 2007 sulle ceneri della precedente struttura omonima, e l'area circostante

