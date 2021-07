Euro 2020, 5 serie sul calcio in attesa della finale (Di venerdì 9 luglio 2021) La data è segnata sul calendario in modo indelebile: domenica 11 luglio alle ore 21, allo stadio Wembley di Londra, si gioca la finale degli Europei. L’Italia affronta l’Inghilterra, giunta per la prima volta al match conclusivo del torneo calcistico Europeo. Da giorni si sprecano le teorie, le ipotesi, le tattiche e anche le gufate. Per provare a distrarci dalla tensione crescente e per ingannare l’attesa in queste ore che ci separano dalla fatidica partita, ecco alcune serie da vedere in streaming per rimanere sempre nel grande mondo del calcio, ma smettendo di pensare almeno per un ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) La data è segnata sul calendario in modo indelebile: domenica 11 luglio alle ore 21, allo stadio Wembley di Londra, si gioca ladeglipei. L’Italia affronta l’Inghilterra, giunta per la prima volta al match conclusivo del torneo calcisticopeo. Da giorni si sprecano le teorie, le ipotesi, le tattiche e anche le gufate. Per provare a distrarci dalla tensione crescente e per ingannare l’in queste ore che ci separano dalla fatidica partita, ecco alcuneda vedere in streaming per rimanere sempre nel grande mondo del, ma smettendo di pensare almeno per un ...

Advertising

EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - SkySport : ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gagl… - sborra_boy : RT @AdrianoScianca: - Vorrei un'Italia che resista agli attacchi inglesi, riparta e li affondi - Stai seguendo Euro 2020? - Cos'è Euro 2020? - sportli26181512 : #Italia-#Inghilterra: le poste inglesi ci 'rispediscono a casa' con due francobolli: In vista della finale di domen… -