Eni UK punta a fondi del governo britannico per progetti di cattura e stoccaggio CO2 (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni UK, nel ruolo di capofila del consorzio che svilupperà il progetto integrato di HyNet North West, ha sottomesso la documentazione per partecipare alla gara indetta dal governo britannico per il “Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1” che in caso di successo consentirebbe a Eni UK ed ai partner di avere accesso cosiddetto Carbon Capture Storage Infrastructure Fund (CCFI), che prevede il finanziamento a fondo perduto di 1 miliardo di sterline per la realizzazione di quattro progetti per la cattura e lo stoccaggio di circa 10 milioni di tonnellate di CO2 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni UK, nel ruolo di capofila del consorzio che svilupperà il progetto integrato di HyNet North West, ha sottomesso la documentazione per partecipare alla gara indetta dalper il “Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1” che in caso di successo consentirebbe a Eni UK ed ai partner di avere accesso cosiddetto Carbon Capture Storage Infrastructure Fund (CCFI), che prevede il finanziamento a fondo perduto di 1 miliardo di sterline per la realizzazione di quattroper lae lodi circa 10 milioni di tonnellate di CO2 ...

