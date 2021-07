Covid, Crisanti: “Siamo a un passo da variante resistente a vaccini” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se uno è vaccinato con una singola dose” di vaccino Covid “può sviluppare una malattia anche grave” a causa della variante Delta “sebbene con frequenza minore rispetto a un non vaccinato. Se uno è vaccinato con due dosi, l’effetto della vaccinazione diminuisce del 30% secondo i dati di Israele”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “La Gran Bretagna continua a contare i casi giornalieri” di Covid-19 “e la mortalità è aumentata di 10 volte, quindi non è vero che non succede nulla, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se uno è vaccinato con una singola dose” di vaccino“può sviluppare una malattia anche grave” a causa dellaDelta “sebbene con frequenza minore rispetto a un non vaccinato. Se uno è vaccinato con due dosi, l’effetto della vaccinazione diminuisce del 30% secondo i dati di Israele”. Lo ha detto Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “La Gran Bretagna continua a contare i casi giornalieri” di-19 “e la mortalità è aumentata di 10 volte, quindi non è vero che non succede nulla, ...

