Coronavirus, 1.390 nuovi casi, 25 vittime: +8 rispetto a ieri. In calo i ricoveri e i pazienti gravi (Di venerdì 9 luglio 2021) Il bollettino del 9 luglio Sono 25 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 13). Il totale delle vittime legate al virus sale così a 127.756. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 1.390 positivi. Il numero dei casi totali da inizio pandemia raggiunge quota 4.268.491. Gli attualmente positivi, invece, sono 41.396. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi oggi sono 1.167. Le terapie intensive hanno registrato 11 ricoveri in meno ieri. I pazienti ...

