Berrettini vola in finale a Wimbledon, è il primo italiano (Di venerdì 9 luglio 2021) L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz e domenica affronterà il vincitore dell'altra semifinale, fra il numero uno del mondo Novak Djokovic e Denis Shapovalov L'articolo proviene da Firenze Post.

