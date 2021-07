Anche il Napoli festeggia Berrettini: "Immenso!" (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere la finale di Wimbledon. Il tennista romano ha vinto 3-1 in semifinale e adesso attende l'altro finalista che si nasconde nel match tra Djokovic e Shapovalov. Anche il Napoli ha omaggiato il traguardo raggiunto da Berrettini attraverso i suo profilo ufficiale Twitter: Ecco il tweet celebrativo: IMMENSO ???#Berrettini https://t.co/J4ZeTDgSYz— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 9, 2021 Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteoè il primo italiano nella storia a raggiungere la finale di Wimbledon. Il tennista romano ha vinto 3-1 in semifinale e adesso attende l'altro finalista che si nasconde nel match tra Djokovic e Shapovalov.ilha omaggiato il traguardo raggiunto daattraverso i suo profilo ufficiale Twitter: Ecco il tweet celebrativo: IMMENSO ???#https://t.co/J4ZeTDgSYz— Official SSC(@ssc) July 9, 2021

