Al minimo storico iPhone 11 64GB (PRODUCT) Red oggi 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Siete in cerca di uno smartphone e fedeli al marchio Apple? Allora non potete perdervi l’incredibile offerta dell’Apple iPhone 11 da 64GB, disponibile su Amazon nella colorazione rossa al fantastico prezzo di 599,00 euro (anziché di 719,00 di listino). C’è da fare una piccola precisazione: questo dispositivo, come tanti altri della famosa mela morsicata, è amico dell’ambiente, infatti, non introduce più un alimentatore oppure le EarPods (è possibile utilizzare l’adattatore di alimentazione Apple e le cuffie esistenti oppure acquistare separatamente questo tipo di accessori). Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Siete in cerca di uno smartphone e fedeli al marchio Apple? Allora non potete perdervi l’incredibile offerta dell’Apple11 da, disponibile su Amazon nella colorazione rossa al fantastico prezzo di 599,00 euro (anziché di 719,00 di listino). C’è da fare una piccola precisazione: questo dispositivo, come tanti altri della famosa mela morsicata, è amico dell’ambiente, infatti, non introduce più un alimentatore oppure le EarPods (è possibile utilizzare l’adattatore di alimentazione Apple e le cuffie esistenti oppure acquistare separatamente questo tipo di accessori). Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Italiani-formiche sui consumi nell'anno della pandemia, secondo l'Istat. Il 2020 è stato anche l'anno in cui si è r… - istsupsan : ??#INFLUENZA: REPORT #VACCINAZIONE STAGIONE 2020-21 ??aumenta nella popolazione (23,7%) ??copertura anziani al 66,5%,… - ConversioneOrg : Minimo storico delle nascite. Questa è la civiltà. Il lockdown non è servito a niente. - biondorama : @sambrtz @PCG_R Oh assolutamente, e lo trovo come minimo risibile e al peggio disgustoso. È segno che non abbiamo… - MaestroOfferte : adidas Sport FWD-001 Auricolare Bluetooth, Grigio Notte ?? ?? MINIMO STORICO! ? 91,59€ ? ? ? ? In Offerta a 59,00€… -