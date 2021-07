Voto al Senato ai diciottenni, al via la riforma costituzionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche i diciottenni potranno finalmente eleggere dei Senatori, è passata, proprio in Senato, la riforma costituzionale che abolirà il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione della Repubblica, che concedeva questo diritto solamente a chi aveva compiuto 25 anni di età. L’approvazione al Senato La riforma è stata approvata oggi, giovedì 8 luglio, al Senato della Repubblica, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. Questa era la quarta lettura del provvedimento, la seconda al Senato dopo le due precedenti alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche ipotranno finalmente eleggere deiri, è passata, proprio in, lache abolirà il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione della Repubblica, che concedeva questo diritto solamente a chi aveva compiuto 25 anni di età. L’approvazione alLaè stata approvata oggi, giovedì 8 luglio, aldella Repubblica, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. Questa era la quarta lettura del provvedimento, la seconda aldopo le due precedenti alla ...

