Venerato: "Emerson gradisce Napoli, ora serve l'uscita di Mario Rui. Non solo Berge e Thorsby, piace anche Zakaria in mediana" (Di giovedì 8 luglio 2021) Quest'oggi, a Radio Kiss Kiss Napoli, per il programma "Radio Goal", ha parlato il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Ciro Venerato per chiarire la posizione del Napoli nel mercato vigente, dopo le parole di presentazione in conferenza stampa del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Ecco quanto da segnalare dal suo intervento in radio: "Spalletti non può dire che ha contattato un tesserato (Emerson Palmieri, ndr) di un'altra squadra, ma la risposta che ha dato, è praticamente un sì. Come tutti gli allenatori, le telefonate si fanno. anche Gattuso lo fece con Osimhen. Spalletti conosce ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Quest'oggi, a Radio Kiss Kiss, per il programma "Radio Goal", ha parlato il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Ciroper chiarire la posizione delnel mercato vigente, dopo le parole di presentazione in conferenza stampa del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Ecco quanto da segnalare dal suo intervento in radio: "Spalletti non può dire che ha contattato un tesserato (Palmieri, ndr) di un'altra squadra, ma la risposta che ha dato, è praticamente un sì. Come tutti gli allenatori, le telefonate si fanno.Gattuso lo fece con Osimhen. Spalletti conosce ...

