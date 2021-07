Uomini e Donne, la reazione di Giacomo Czerny ad un possibile trono di Carolina Ronca (Di giovedì 8 luglio 2021) Giacomo Czerny ha detto la sua sul probabile trono di Carolina Ronca, la ragazza che non è stata la sua scelta alla fine del percorso di Uomini e Donne. Giacomo ha, infatti, scelto Martina Grado ed insieme vivono a pieno la loro storia d’amore nata sotto i riflettori del dating show di Canale 5. I due ragazzi sono inseparabili e condividono, sui rispettivi social, gran parte dei loro momenti di coppia e la loro felicità, coinvolgendo anche tutti i fan. L’ex tronista, intervistato dal settimanale Mio, ha detto: “Avevo i battiti del cuore a mille.” mentre ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 luglio 2021)ha detto la sua sul probabiledi, la ragazza che non è stata la sua scelta alla fine del percorso diha, infatti, scelto Martina Grado ed insieme vivono a pieno la loro storia d’amore nata sotto i riflettori del dating show di Canale 5. I due ragazzi sono inseparabili e condividono, sui rispettivi social, gran parte dei loro momenti di coppia e la loro felicità, coinvolgendo anche tutti i fan. L’ex tronista, intervistato dal settimanale Mio, ha detto: “Avevo i battiti del cuore a mille.” mentre ...

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - LiPopulista : Uomini che accusano donne di essere delle PRENDI-PISELLI a tradimento....quando pur di avere un BUCO ruberebbero la… - astridrome : RT @annaljsa: Siamo al 14° posto nell’UE per l’indice di uguaglianza di #genere. La retribuzione delle #donne è inferiore di un quinto ri… -