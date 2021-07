Ultime Notizie Roma del 08-07-2021 ore 12:10 (Di giovedì 8 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stata superata la soglia di 4 milioni di morti nel mondo per complicanze riconducibili al coronavirus lo ha detto la Johns Hopkins University aggiornando il bilancio delle vittime e 4 milioni 929 185 29 1960 le persone contagiate a livello globale risalgono i contatti ma ancora nessun impatto sugli ospedali fra mancate forniture di esitazione vaccinale in tre settimane sono dimezzate le prime sono in stazione e sulla variante Delta 5,75 milioni di over 60 sono a rischio malattia grave lo rileva la fondazione gimbe nel consueto monitoraggio settimanale riferito al periodo 30 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stata superata la soglia di 4 milioni di morti nel mondo per complicanze riconducibili al coronavirus lo ha detto la Johns Hopkins University aggiornando il bilancio delle vittime e 4 milioni 929 185 29 1960 le persone contagiate a livello globale risalgono i contatti ma ancora nessun impatto sugli ospedali fra mancate forniture di esitazione vaccinale in tre settimane sono dimezzate le prime sono in stazione e sulla variante Delta 5,75 milioni di over 60 sono a rischio malattia grave lo rileva la fondazione gimbe nel consueto monitoraggio settimanale riferito al periodo 30 ...

