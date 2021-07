TAV, Telt affida le gare per il versante francese. Giovannini: per quello italiano proposto un commissario (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire l’alta velocità Torino-Lione, ha affidato le gare – per un valore di 3 miliardi di euro – che riguardano i 45 km in territorio francese della maxi-galleria, mentre sono ancora in corso le procedure per le gare per i 12,5 km del tunnel sul versante italiano che “saranno assegnate in qualche mese, per un valore di 1 miliardo”, ha dichiarato Mario Virano, direttore generale di Telt. “Dalla prossima settimana cominceremo a programmare le gare per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri, il promotore pubblico incaricato di costruire l’alta velocità Torino-Lione, hato le– per un valore di 3 miliardi di euro – che riguardano i 45 km in territoriodella maxi-galleria, mentre sono ancora in corso le procedure per leper i 12,5 km del tunnel sulche “saranno assegnate in qualche mese, per un valore di 1 miliardo”, ha dichiarato Mario Virano, direttore generale di. “Dalla prossima settimana cominceremo a programmare leper ...

