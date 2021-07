Sudafrica | l’ex presidente Jacob Zuma | imputato per corruzione e condannato per oltraggio | si è costituito

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 luglio 2021)nosi èa 15 mesi di carcere per, “ha deciso di rispettare l’ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva”, ha reso noto su Twitter la fondazione che lo rappresenta, pochi minuti prima dell’ultimatum fissato dalla giustizia a mezzanotte., 79 anni, è statoperché, a febbraio, non si è mai presentato a testimoniare davanti alla commissione che lo vedeper ...