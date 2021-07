Stellantis sceglie Termoli per il super stabilimento che produrrà le batterie elettriche per la flotta del gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) La Gigafactory diper le autosi farà in Italia a. Lo ha detto oggi Carlos Tavares l’amministratore delegato di(ilnato dall’unione tra Fca e i francesi di Psa, ndr), aprendo l’EV Day dedicato alla strategia delper l’elettrificazione. Nel complessoinvestirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un’efficienza degli investimenti del 30%iore rispetto alla media del ...